Il miglior aeroporto del 2020 quanto a funzionamento, l’hotel più innovativo o l’azienda che emerge per politica ecosostenibile: sono tanti i temi affrontati dall’indagine pubblicata da Skift con l’intento di premiare le realtà luxury che si distinguono come esempio virtuoso nel mondo del turismo internazionale.

Aeroporti e marchi alberghieri

Sul fronte degli aeroporti, in termini di scali estremamente efficienti, Skift pone in vetta alla classifica Hong Kong, Zurigo e Helsinki, con la capitale finlandese a fare da regina.

Venendo al miglior marchio alberghiero per lifestyle, viene citato il brand Potato Head, società che ha sede a Bali e vanta un'atmosfera difficile da replicare. Sul fronte dell’intrattenimento a bordo più piacevole, emerge invece Finnair.



Verso Oriente

Le categorie analizzate comprendono anche la miglior inaugurazione alberghiera, che incorona il Rosewood di Hong Kong, struttura eccellente con uno staff accuratamente selezionato.

Skift non dimentica nemmeno la camera più accogliente, regalando la palma d’oro al Mandarin Oriental Dubai. In questo caso, il patrimonio classico del marchio è stato ben bilanciato ed equilibrato dalla modernità e dal comfort della camera.

La classifica continuerebbe avanti ancora a lungo, e un cenno va sicuramente fatto al miglior hotel in aeroporto, che Skift indica nel Grand Hyatt di San Francisco, collegato allo scalo direttamente da Airtrain. Un albergo nuovo, che funge da punto intermedio tra San Francisco e la Silicon Valley. Una menzione particolare viene fatta anche al nuovo hotel Twa di Jfk per il design.



I programi fedeltà

Fra i programmi fedeltà, secondo Skift merita un accenno il World of Hyatt, che risulta molto competitivo anche per l'app mobile.

Fra i vettori, infine, menzione speciale alla prima classe sul lungo raggio per Singapore Airlines, che ha appena rinnovato le suite.