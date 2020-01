Il Friuli Venezia Giulia si promuove al Festival di Sanremo

Il Friuli Venezia Giulia sceglie il palcoscenico dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo per promuovere il proprio territorio.

PromoTurismoFVG sarà infatti protagonista nel corso della kermesse già dal 2 febbraio, quando sarà in prima fila in occasione dell’inaugurazione all’inaugurazione di Casa Sanremo - l’area hospitality del festival, accanto all’Ariston, di cui l’ente regionale del turismo in questa edizione sarà partner per l’intera durata della kermesse.



“La Vip Lounge è il luogo più frequentato dai partecipanti della manifestazione canora – si legge in una nota -, in cui dalla mattina alla sera circolano cantanti in gara, discografici e altri volti noti dello spettacolo accanto ai giornalisti, che proprio in quest’area registrano interviste in diretta o servizi da mandare in onda nelle giornate del Festival sulle maggiori reti nazionali”.