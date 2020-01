Sea Eagle II, presto in mare lo yacht di lusso più grande al mondo

Sembrava un sogno ed è diventato realtà: prenderà il largo in primavera il Sea Eagle II, il mega yacht di lusso più grande al mondo dotato di tre vele.

A realizzarlo, come si legge su La Stampa, il costruttore Royal Huisman, che ha progettato una goletta a tre alberi di 82 metri di proprietà del miliardario di taiwan Samuel Yin. L'imbarcazione è la più grande mai costruita dall'azienda olandese. Scafo in alluminio scuro e un ponte in legno dorato sono gli elementi caratterizzanti del design pensato dallo studio Dykstra Naval Architects. Lo yacht dispone di alberi di quasi 60 metri d'altezza e di un timone di 4 metri in fibra di carbonio. All'interno trovano spazio sei cabine per 12 ospiti, una suite e l'alloggio per 13 membri dell'equipaggio. All'esterno invece una sala da pranzo e una terrazza solarium, oltre ai vani per scooter d'acqua e kayak. La postazione di vedetta idraulica potrà innalzarsi sull'albero principale per offrire una vista a 360 gradi.