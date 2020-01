Torna l’appuntamento con TTG Magazine, che nel primo numero dell’anno riproporrà a tutti i suoi lettori alcuni dei temi chiave che condizioneranno gli eventi del 2020.

I nodi del 2020

A cominciare dalle questioni ancora aperte in ambito turistico, con un servizio dedicato al futuro di Alitalia, ai prossimi passi in tema Brexit, ma anche agli sviluppi del prodotto mare Italia e alle previsioni sui trend dell’advance booking, che dopo anni di crescita sembra stia vivendo un rallentamento. Da non dimenticare poi gli strascichi che la debacle di Thomas Cook avrà sugli scenari futuri, che tuttavia potrebbero essere interessati da un riequilibrio (anche di prezzi) sul fronte dell’offerta alberghiera nell’area mediterranea.



I temi in primo piano

Nel numero del 13 gennaio, che sarà disponibile anche sulla Digital edition, in primo piano anche il tema degli ostacoli che incontrano i grossi gruppi alberghieri internazionali che vorrebbero investire in Italia.

Un focus particolare verrà dedicato anche a Costa Smeralda, l’ammiraglia ‘ecologica’ della flotta recentemente presentata a Savona dal direttore generale Neil Palomba.

E ancora, obiettivo Giappone nella Travel Guide che mira a svelare anche aspetti e aree meno note di un Paese che sta registrando una crescita inarrestabile dei flussi turistici. E che si prepara a ospitare le prossime Olimpiadi.