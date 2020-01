Si insedierà alla fine del mese di gennaio, salvo clamorosi colpi di scena. Ma il suo arrivo a suon di (centinaia) di milioni e il ricco portfolio su cui può fare affidamento fa già sognare i tifosi della Roma. Ci sono anche interessi nel mondo del turismo per il magnate Dan Friedkin, che ha rilevato la squadra della Capitale da James Pallotta per 780 milioni di euro, con la promessa di portarla ai vertici europei.

Un patrimonio stimato in oltre 4 miliardi di euro e la 504esima posizione mondiale tra i più ricchi del pianeta secondo Forbes, Mr Toyota non ha solo nell’auto i propri interessi. A lui fanno capo, infatti, anche gli Auberge Resorts, complessi di lusso sparsi nel mondo, oltre a proprietà dirette ad Aspen, in Colorado, e a Cabo San Lucas.



Sempre nello sport ha interessi commerciali negli Houston Rockets (Nba), che aveva anche tentato inutilmente di rilevare, e nella squadra di calcio di Dallas. Altra passione il cinema: oltre a produrre diversi film lo scorso anno si è anche cimentando dietro la macchina da presa dirigendo Lyrebird.