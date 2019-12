di Oriana Davini

Forse non erano stati impacchettati con carta luccicante e nastrini rossi ma Babbo Natale quest'anno non è stato avaro di doni con la filiera del turismo organizzato. Sotto l'albero t.o., network, agenzie e catene alberghiere hanno trovato più di un regalo, nella maggior parte dei casi gradito e anzi frutto di anni di lavoro.

Il regalo con la confezione più sgargiante

Un grosso pacchetto bianco, giallo e blu, dall'inconfondibile forma di un A330: è Luke Air, il regalo che Luca Patanè ha fatto a se stesso e alla sua Uvet. L'acquisto di Bpa è del 2018 ma è nel 2019 che l'acquisizione della compagnia aerea ha preso la sua forma definitiva: nel 2020 ci sarà il banco di prova con un nuovo nome, una nuova livrea e il passaggio a Boeing a Airbus con i primi A330 attesi in flotta.



Il regalo che piace a tutti

La maggior parte dei t.o. sotto l'albero ha trovato il rilancio ormai consolidato di mete cassaforte: non solo l'Egitto campione d'incassi, soprattutto dall'autunno in avanti, ma anche la Tunisia e la ripresa della Turchia, che sulla stagione estiva potrebbe giocare un ruolo con numeri da non sottovalutare.



Il regalo più voluminoso

Il 2019 è stata un'ottima annata per i network, che chiudono tutti tirando una riga sotto numeri positivi. Ma a Franco Gattinoni è arrivato il regalo più grande: My Network, la nuova rete nella quale a partire da gennaio confluiranno le 600 adv targate Marsupio, Fespit e SeaNet. Il manager avrà il controllo azionario dell'80 per cento del nuovo progetto, il cui 20 per cento è nelle mani di soci minori.



Il regalo più lussuoso

Oltre 300 hotel e resorts di lusso in diverse destinazioni di tutto il mondo: è WorldHotels il regalo con cui Best Western sigla il 2019 e prepara il terreno per farsi spazio nel mondo dell'upper-scale e luxury. Presente in Italia con diverse strutture a Roma, Abano Terme, Bolzano, Torino, Milano, il brand rappresenta un volano interessante per il brand di hotellerie.



Il regalo più esotico

Non un semplice viaggio ma addirittura un'isola privata a Bahamas: Msc Crociere sotto l'albero ha scartato Ocean Cay Marine Reserve, inaugurata giusto 20 giorni fa.



Il regalo cinese

Il più grande default nella storia del turismo, ovvero il fallimento di Thomas Cook, ha portato a Fosun, già proprietario di Club Med, una nuova testa di ponte con cui conquistare l'Europa. Nel 2020 vedremo come il fondo cinese ha intenzione di rilanciare il celebre brand acquistato per 11 milioni di sterline.



Il regalo misterioso

C'è sempre un regalo sul cui gradimento si è incerti fino alla fine: potrebbe piacere tantissimo o rivelarsi un disastro. Giancarlo Zeni, attuale a.d. di Bpa, ora diventata Luke Air, dovrebbe essere il nuovo d.g.

di Alitalia nella squadra del nuovo commissario Giuseppe Leogrande. In attesa di una conferma ufficiale, resta da fare quel che di solito si fa scartando un regalo misterioso: un sobrio sorriso.