Il viaggio dei viaggi: il giro del mondo di Babbo Natale con il Norad

Come ormai da tradizione, anche per il 2020 il Norad, il North American Aerospace Defense Command americano, ha lanciato la sua pagina dedicata al tracking del viaggio di Babbo Natale nel mondo.

Già dall’inizio del mese, sulla pagina dedicata, si trovano giochi e musiche natalizie, ma è da questa mattina che il momento si fa cruciale.



Attraverso il suo sofisticato sistema di satelliti, il Norad riesce a seguire Babbo Natale nel suo giro intorno al mondo, durante il quale partendo dalla Lapponia con la sua slitta e le sue renne, percorre 510.000.000 chilometri in una sola notta, visita 390.000 case al minuto, ovvero 6.424 al secondo.



Il viaggio di Babbo Natale inizia nel Pacifico meridionale, con la sua prima tappa nella Repubblica di Kiribati, un insieme di 32 atolli nell'Oceano Pacifico. Da qui si dirige verso ovest, consegnando regali ai bambini in Nuova Zelanda e Australia, seguiti dal Giappone. Babbo Natale prosegue poi il suo viaggio in Asia, Africa ed Europa occidentale, concludendo con Canada, Stati Uniti, Messico e Sud America.