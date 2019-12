Genova rilancia il porto, al via i lavori

Decollano i lavori per il rilancio del porto di Genova: la struttura ha infatti due linee principali di rinnovamento, quello delle infrastrutture stradali, per 128 milioni di euro e quella della diga foranea di Vado, per 70 milioni di euro.

L’Autorità portuale affiderà a brave anche la riqualificazione immobiliare del silos di Hannebique all’interno del porto.



I cantieri per la rete viaria del porto dovrebbero partire nei prossimi 5/6 mesi: sono previste 10 opere fra le quali il prolungamento della sopraelevata portuale fino all’area confinate con il Polcevera, l’autoparco di ponente, la realizzazione del nuovo asse viario sud con la strada la Superba, un nuovo ponte denominato ponte del Papa.