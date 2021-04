Tour del vaccino in Serbia, l’agenzia Viaggi Salvadori e il pacchetto all inclusive

Siamo un popolo dotato di grande inventiva e, in alcuni casi, anche di capacità organizzative. È il caso della nota agenzia Viaggi Salvadori di Bologna, finita sulle pagine dei quotidiani nazionali per aver organizzato il viaggio vaccinale in Serbia.

Nullo di segreto o di spettacolare, ma l’intenzione di giocarsi al meglio le proprie carte in un nuovo business.



Nel sito dell’agenzia di viaggi bolognese si legge: “Vaccinati in Serbia, il viaggio lo organizziamo noi. Il Governo serbo dà la possibilità di esprimere il proprio interesse a farsi vaccinare in Serbia contro il Covid-19 scegliendo anche il vaccino preferito”.



Il pacchetto

Viaggi Salvadori per questo tour a Belgrado propone servizio personalizzato con soggiorno e assistente locale che funge da supporto per sbrigare le formalità.



Nel pacchetto di 4 giorni sono previste anche escursioni nel paese (facoltative). Insomma, un programma degno di un tour in qualche capitale europea. Quelli di qualche stagione fa, chiaramente.



Per onestà va detto che l’agenzia nella sua pagina web dedicata spiega che il Governo serbo "ha temporaneamente sospeso, fino a data da destinarsi, la somministrazione a cittadini stranieri”. Ma la corsa al vaccino continua e molte altre agenzie vogliono entrare in questo nuovo business. (r.v.)